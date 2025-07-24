У ныне живущего Оззи Осборна был «сумасшедший поезд» любовниц, пишет RadarOnline. Принц Тьмы едва ли не до последнего оставался верен себе в плане измен, и его супруга Шэрон об этом знала. А после своего четырёхлетнего романа с парикмахершей он даже прошёл курс реабилитации от сексуальной зависимости.

Ещё в 2014-м Шэрон признавалась, что у Оззи всегда были другие женщины. Ей было непросто. Однако окончательно её надломил тот факт, что рок-музыкант закрутил роман со стилисткой по имени Мишель Пью. Она объясняла:

«У него всегда, всегда были поклонницы, и я к этому привыкла. Но когда он знает имя человека, где он живёт и работает… это совсем другое дело, поскольку он эмоционально вовлечён».

В 2016-м Шэрон даже попыталась покончить с собой.

«Я приняла, не знаю сколько таблеток. Я просто подумала: "Мои дети уже взрослые, с ними всё в порядке, и они могут сами о себе позаботиться". Поэтому я приняла большую дозу и заперлась в спальне. Горничная попыталась зайти убрать комнату и увидела меня», — вспоминала она позднее.

Узнав о романе Оззи и Пью, Шэрон задумывалась о разводе. Ещё больше она убедилась в правильности этого решения, когда стилистка раскрыла подробности отношений с Осборном. Она утверждала, что всё было похоже на старомодный роман: ухаживания, искренность и уникальность. Однако уже спустя некоторое время Оззи публично извинился перед ней за то, что она восприняла их сексуальную связь как нечто большее. Тогда же Шэрон дала общественности понять, что они с Оззи попробуют начать всё заново, но с одним условием — если он попытается преодолеть свою сексуальную зависимость.