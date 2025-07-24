Участник команды КВН умер в 31 год

На 31-м году жизни скончался юморист Арсен Апресян. Об этом в среду, 23 июля, сообщили представители команды КВН «Армянская сборная».

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Для многих коллег юмориста по сцене новость стала шоком, так как смерть настигла его внезапно. Участники команды КВН выражают соболезнования в комментариях под публикацией о кончине комика.

— Не стало нашего брата, друга, сокомандника, Арсена Апресяна. Очень много хочется сказать, но пока очень горько и тяжело, — говорится в посте команды в одной из социальных сетей.

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Соболезнования в связи со случившимся также выразил комик Алексей Шальнов.

— Как же грустно. Соболезную. Сил родным и близким, — написал он.

Прощание с Апресяном пройдет 24 июля в городе Видном. Что именно произошло с 30-летним юмористом, пока неизвестно, коллеги по команде не распространяются о причинах его смерти.