Американский рэпер Деруло высказал намерение купить жилье в Белоруссии

Известный американский рэпер Джейсон Деруло может купить жилье в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров республики. Приехавший в Белоруссию вместе с 4-х летним сыном Деруло встретился с премьер-министром республики Александром Турчиным.

Красота Белоруссии и гостеприимство ее граждан произвели на рэпера столь большое впечатление, что он заявил о возможности приобретения жилья в республике. Кроме того, Деруло и Турчин обсудили возможность проведения в конце сентября концерта в Белоруссии. В июне сообщалось, что Деруло посетит Россию с целью выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты пройдут 26 и 28 сентября. На переговоры с менеджером Деруло ушло полтора месяца.

Стало известно, что рэперу порекомендовали посетить Большой и Мариинский театры, так как артист раньше занимался балетом. В октябре 2023 года на Деруло подали в суд из-за сексуальных домогательств.