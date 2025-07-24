Джонни Депп тайно встречается с Анджелиной Джоли

Съёмки фильма «Турист» в 2010 году не прошли для Джонни Деппа и Анджелины Джоли бесследно. Radar Online пишет, что химия между ними сохраняется и, более того, недавно звёзды возобновили свои тайные встречи.

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По словам инсайдера, актёры тщательно скрывают свои свидания — выбирают приватные комнаты в дорогих ресторанах и тихие клубы, стараясь не привлекать внимания. Джонни и Энджи недавно встречались в Лос-Анджелесе и Лондоне — даже в таких крупных городах, кишащих папарацци, об их связи никто так и не узнал.

Более того, Депп якобы сам рассказывал друзьям, что «носит факел» любви к Джоли уже много лет и хотел бы сделать эти отношения серьёзными. Инсайдер добавил, что из-за тайных чувств к Анджелине актёр якобы женился на Эмбер Хёрд — он находит в них общие черты — красоту и независимость. Сама Джоли, по словам источника, относится к коллеге с уважением, отмечает его особую харизму и креативный заряд.