Стали известны подробности о последних часах жизни Оззи Осборна

Вчера остановилось сердце легенды хэви-метала Оззи Осборна. Музыканту было 76 лет. За две недели до смерти солист Black Sabbath дал прощальный концерт, на котором прямо заявил, что умирает. Выяснилось, что медики всё же пытались спасти артиста — реанимация длилась около двух часов.

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Daily Mail пишет, что утром во вторник, 22 июля, из фамильного поместья Осборна поступил звонок в службу экстренной помощи. По словам очевидцев, врачи прибыли на вертолете в 10:30. Соседи семьи Осборна подозревали, что случилось страшное, и молились за здоровье артиста. Попытки привести музыканта в чувство оказались тщетны. Сообщается, что в последний час у постели Оззи находились его жена Шэрон и все дети.

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Осборн страдал от многочисленных медицинских проблем: болезни Паркинсона и осложнений после травм, в том числе аварии на квадроцикле и падения в 2019 году. Он официально прекратил концертную деятельность в 2023 году, но не мог «уйти», не попрощавшись с поклонниками. На последнее шоу Оззи пришли более 40 тысяч человек, а онлайн-выступление смотрели более пяти миллионов зрителей.