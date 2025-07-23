Клава Кока сделала неожиданное заявление о своем возрасте

Популярная исполнительница Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) рассказала в своем Telegram-канале, что на протяжении 12 лет сознательно скрывала настоящую дату рождения.

Певица отметила, что на самом деле ей исполнилось 30 лет, а не 29, как считали поклонники.

По ее словам, она решила «вычеркнуть» один год перед совершеннолетием из-за его полного провала.

«Я принимаю с благодарностью все прожитые мною годы с осознанием того, что вычеркнутый, возможно, был самым счастливым, потому что именно он испытал меня, научил ждать и ошибаться», — призналась Кока.

Ранее сообщалось, что в интернете появился райдер Клавы Коки. Согласно ему, певица предпочитает передвигаться на «Мерседесе» S-класса с пустым багажником для своих личных вещей.

Клава Кока стала послом Интервидения

Артистка требует, чтобы за рулем автомобиля были только мужчины: женщинам она не доверяет.