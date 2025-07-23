«Страшилка картонная»: как в России отреагировали на смерть Оззи Осборна

Британский музыкант делал то, что выходит «за рамки обычного». Тот факт, что участник группы Black Sabbath дожил до 76 лет, — это «нонсенс», подчеркнул российский певец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это не моя группа. Мне она никогда особо не вставляла, не нравилась. Тем не менее, у них много своих поклонников. В рок-музыке важно, как ты выглядишь. Оззи Осборн был типичным фронтменом. Это человек, который делает что-то выходящее за рамки обычного. Он много делал из того, что не надо было делать, что нельзя было делать в обычной жизни. Он с кровью баловался, называл себя Князем Тьмы. Это страшилка такая картонная. Называть себя Князем Тьмы как минимум слишком самоуверенно и самонадеянно. То, что он дожил до таких лет, — это нонсенс, это удивляло всех всегда, и его самого в первую очередь. Дожить почти до 77 лет и ещё дать концерт последний уже в таком состоянии, когда он двигаться не мог, не мог запомнить тексты. Но сам факт, что он в 76 лет ещё способен был работать при его образе жизни, при той бурной молодости, которую он провёл, это явление уникальное».

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Российские рок-музыканты отреагировали на кончину Оззи Осборна.

Лидер группы "Ва-Банк" Александр Ф. Скляр рассказал "РГ", что, на его взгляд, Оззи "жил, изо всех сил пытаясь вызвать к себе интерес".

"Для меня Оззи Осборн - фигура непростая, неоднозначная, - рассказал он "РГ". - Он знал, что умрет, но все-таки вышел на грандиозный концерт в свою честь. Что это было - безумная преданность своему делу? Или абсолютное подчинение правилам большого бизнеса? Я уверен, что второе. Оззи, мне кажется, в не меньшей степени, чем писал песни - исполнял функцию публичного человека. Жил, изо всех сил стремясь вызвать к себе интерес, отсюда и все его публичные выходки - откусывание головы голубя, забрасывание фанатов требухой на концерте и еще много чего. В истории музыки, несомненно, останется несколько его песен - время покажет, сколько и каких".

Лидер группы "Серьга" Сергей Галанин считает, что главным для Оззи Осборна была игра.

"Оззи, на мой взгляд, был человеком наивным и добрым, во всех его фокусах проглядывало больше человеческого, чем потустороннего, - рассказал он в разговоре с "РГ". - Для него главным была игра. Но не все рискнут играть в его игры, заигрываться в "князя тьмы". Такие бумеранги часто возвращаются".

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Певец Дмитрий Маликов почтил память экс-фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, посвятив музыканту пост в Telegram-канале.

"Уходят легенды... Я, когда был маленьким, почему-то думал, что они никогда не умрут..." - подписал артист.

Маликов сопроводил публикацию личным снимком, сделанным в футболке с принтом Black Sabbath.

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Российская певица Вика Цыганова прокомментировала уход легендарного британского рок-музыканта, основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна. Ее слова публикует «Абзац».

Артистка выступила резко против того, чтобы называть улицу в России в честь культового рокера. По ее словам, стоит уделить больше внимания знаковым отечественным исполнителям. В частности певица предложила установить памятник советскому музыканту Игорю Талькову.

«Пусть упокоится в аду товарищ Оззи Осборн», — заявила Цыганова.

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Певец Стас Пьеха почтил в Instagram память экс-фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна, которого не стало 22 июля 2025 года. Пьеха назвал музыканта знаковой фигурой в музыке со "спорной, но легендарной историей, масштабной и очень печальной".

Певец признался, что уход рокера навеял ему мысль о том, что он "не просрал лучшие годы", а делал, пусть и не всегда удачно, то, что мог.

"Я никогда не хотел быть поп-звездой, это было в моем понимании - худшим сценарием, так как не соответствовало моим желаниям, я рос в семье величайшей звезды своего времени и мне не хотелось заниматься ее работой, тем более что соревноваться было бесполезно!" - признался артист.

В то же время, отметил Пьеха, он с детства мечтал менять мир - будь то руками, будь то через музыку.

"Но я предал себя из-за неверия в собственные ресурсы и возможности, да и великим мастером слова или вокалистом ... Никогда не был!" - подчеркнул он.

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Дмитрий Губерниев назвал Оззи Осборна философом мирового тяжелого рока.

Британский рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался накануне в возрасте 76 лет.

«Ох, ужас… Я раздавлен этой новостью. Это потеря моя личная, потому что всегда был поклонником великого триумвирата 70‑х – Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath. И, несмотря на всю мою любовь к Ронни Джеймсу Дио, Оззи был одним из первых – икона стиля, человек, который преуспел в этой группе, в сольном творчестве, он просто философ мирового тяжелого рока. Только недавно на стадионе в Бирмингеме успели провести концерт. Да, Оззи болел долго, но его уход стал потерей для всей мировой музыкальной общественности, для всех нас. Он пионер хэви‑метала. Уже ушли клавишник Deep Purple Джон Лорд, барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем, Кен Хенсли из Uriah Heep. Уходят кумиры. Оззи был настолько жизнелюбив, открывал новые таланты, вспомним Рэнди Роадса. Оззи не всегда дружил со спортом и здоровым образом жизни, скажем так мягко, но он был и остается в нашей памяти. Его песни мне лично до сих помогают жить, я слушаю его в разные периоды. Мир лишился этого замечательного волшебника из страны Оз, к сожалению, он умер», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Оззи Осборн был «сумасшедшим поездом», который стремительно мчался по жизни и оставил после себя большое наследие, заявил в беседе с НСН рок-музыкант Найк Борзов.

«Black Sabbath придумали хэви-метал, одно из главных направлений в рок-музыке. Группа также неосознанно повлияла на создание такого стиля, как дум-метал или стоунер-рок, что тоже очень круто. Оззи, конечно, был "сумасшедшим поездом", о котором он и пел. Он мчался по жизни, не сбавляя оборотов. Горел очень ярко, но, в отличие от того же Курта Кобейна, не сгорел быстро. У него на самом деле не так уж и много альбомов, но в общем – большое наследие. Это не мое направление, я не был фанатом Оззи, однако Black Sabbath – классная группа, у меня есть их пластинки. Очень жаль, что Осборн ушел, сочувствую близким, но уверен, что в следующей жизни ему будет еще лучше, чем было в этой. Смерть – не конец, а только переход», - заявил он.

Собеседник НСН добавил, что однажды ему довелось присутствовать на выступлении Оззи Осборна, он также посмотрел видео с его прощального концерта, который состоялся 5 июля в родном для музыканта городе Бирмингем. Шоу длилось около 10 часов. Оззи, несмотря на болезнь Паркинсона, все это время радовал фанатов своими песнями, выступая на черном крылатом троне. Также выступили группы Metallica, Guns N’ Roses, Slayer и другие, а свои видеообращения Оззи передали Мэрилин Мэнсон, Билли Айдол и AC/DC.

«Я был на Moscow Music Peace Festival (Московский музыкальный фестиваль мира), увидел там Оззи, но, честно говоря, у него на этом фестивале был самый плохой звук. Было очень жарко, он постоянно поливал первые ряды зрителей водой, выплеснул ведер 20-30. Занимался спасением людей больше, чем исполнением своих песен. На этом фестивале Оззи Осборн не показался мне Князем тьмы, это был такой милый мужичок в обтягивающих кожаных штанах. Недавно я посмотрел его прощальный концерт и прослезился. Уже было понятно, что он прощается со всеми. Это было эпичное прощание, похороны, на которых "покойник" увидел всех тех, кто пришел. Стадион плачущих брутальных мужиков – это сильно», - отметил Борзов.

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