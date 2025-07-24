Мать покалеченной в Дубае модели сообщила об угрозах

Мать покалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук Анна Ковальчук сообщила об угрозах. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Кровавая барыня».

Родительница манекенщицы заявила, что получила в Telegram исчезающее сообщение, гласившее: «Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь». По словам женщины, она пережила сильный испуг и переживает за состояние своего пожилого отца и семьи.

При этом в отправлении указанного послания она подозревает тех, кто изувечил ее дочь.

«Я не знаю, что это за люди, у которых безумное количество денег и которые деньгами все меряют, — для них нет человека, нет человечности. Мне страшно», — отметила Ковальчук.

Также она добавила, что в связи с данным инцидентом обратилась в норвежскую полицию.

Ранее в июле Мария Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае.