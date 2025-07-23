Блогер Дмитрий Ларин заявил, что планирует отказаться от российского паспорта

Видеоблогер Дмитрий Ларин (известный под фамилией Уткин), проживающий за границей, намерен в будущем отказаться от российского гражданства.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Книжный чел».

«Я планирую оформить отказ от российского паспорта при первой возможности», — сообщил Ларин.

Он упомянул опасения относительно возможной экстрадиции в Россию.

Блогер также подтвердил наличие у него гражданства других государств, не уточняя деталей. По его словам, рассматривается получение дополнительных документов для обеспечения безопасности.

В ноябре 2021 года Дмитрий Ларин объявил об отъезде из России.

В январе прошлого года сообщалось, что Ларину может грозить до семи лет тюрьмы за антироссийские высказывания в интервью, которое он дал журналистке Ксении Собчак в 2023 году. Отмечалось, что Ларин активно критиковал спецоперацию России на Украине и российские власти, а также оправдывал теракт в отношении Дарьи Дугиной и атаки ВСУ на российские города. По данным Life, после этого в Генпрокуратуру обратился активист Виталий Бородин, требовавший привлечь блогера к ответственности.