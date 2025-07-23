Дочь Даны Борисовой объяснила, для чего снимается в реалити-шоу

Единственная дочь Даны Борисовой призналась, что впервые в жизни решилась на очень ответственный шаг. Поступок потребовал от Полины не свойственной ей ранее дерзости и умения показать себя достойно перед миллионами любопытных глаз. В беседе с порталом «Страсти» девушка пояснила, что сейчас снимается в реалити «Выживалити. Наследники». Дочь телеведущей захотела повторить опыт матери, которая ранее не раз принимала участие в подобных проектах.

«Мне всегда было интересно посмотреть на себя в таких условиях. Это классный квест и разбор полетов. Хочу, чтобы мама мной гордилась. В одном из проектов ее выгнали в первой серии, поэтому если меня выгонят во второй, это уже будет победа», — говорит 17-летняя Полина.

Борисова дочь поддерживает, считая, что ей будет полезно раскрыть разные стороны своей личности, общаясь с другими участниками и проходя порой довольно экстремальные испытания. Тем временем, накануне Полина снова посетовала на проявления патологии, из-за которой ей пришлось несколько недель провести в специализированной клинике.