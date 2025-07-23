«Вверяю себя Богу»: Ивлеева о своем возвращении в медийное пространство

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что пережить «отмену» из-за скандала с «голой вечеринкой» ей помогла искренняя исповедь в церкви. Об этом блогер заявила в соцсетях, пишет StarHit.

Прошедшая 20 декабря 2023 года «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» вызвала широкий общественный резонанс. Среди участников мероприятия был рэпер Vacio, который пришел в клуб одном носке на половом органе. На фоне скандала некоторые артисты, принимавшие участие в вечеринке, столкнулись с «культурой отмены» - с ними разрывали контракты, а выступления отменялись.

По словам Анастасии Ивлеевой, она чувствовала себя пустой и бесполезной, ей не хотелось даже просыпаться, и в итоге она пошла в церковь на исповедь.

«Не могу сказать, что произошло чудо на следующий день, но появились силы и спокойствие, я сказала сама себе и в пространство, что со своей стороны сделала все, что могла и теперь я полностью вверяю себя Богу и вселенной. Это был честно и от всего сердца», - рассказала блогер.

Ивлеева отметила, что после исповеди жизнь «приятным образом начала удивлять, налаживаться», к ней начали «приходить решения и помощь».

«Так что вывод какой: нужно делать все, что от нас зависит, но только в здравом объеме и не забывать, что все контролировать не нужно. Отпускайте ситуацию и помните, вас оберегают и любят наверху! И вы есть тут, значит, вы нужны», - констатировала она.

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Напомним, что Анастасия Ивлеева ранее тайно сыграла свадьбу с продюсером Филиппом Бегаком. Пара узаконила отношения еще в декабре 2024 года в одном из ЗАГСов Мурманска. А торжество прошло в конце мая 2025 года в узком кругу. Ивлеева поделилась с поклонниками своим свадебным образом, не приведя никаких подробностей бракосочетания.