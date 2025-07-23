Тур по стране обогатит группу Artik&Asti

Запланированный тур по России принесет группе Artik&Asti почти 150 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

О музыкальных планах коллектива рассказала солистка Севиль Велиева, более известная как Seville. По ее словам, группа планирует турне по всей России — концерты состоятся в 12 городах.

По подсчетам авторов канала, самое дорогое выступление пройдет в Уфе — за него Artik&Asti получат 25 млн рублей. В общей сложности артисты заработают свыше 148 млн рублей.

Согласно официальному сайту группы, тур начнется 2 октября с выступления в Нижнем Новгороде, а закончится в апреле 2026 года в Москве — артисты намереваются собрать «Live Арена». Также Artik&Asti посетят Казань, Уфу, Челябинск, Краснодар, Тулу, Санкт-Петербург и другие города. Стоимость билетов в некоторых случаях достигает 7,5 тысяч рублей.