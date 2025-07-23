«Заигрался»: в Госдуме дали совет Гогунскому после его слов о женщинах

Актеру Виталию Гогунскому, известному своими резкими высказываниями о женщинах, стоит прекратить обобщать людей по половому признаку. Об этом заявил Life.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Гогунский уже несколько раз оказывался в центре скандала после своих высказываний о женщинах. Ранее в интервью Ксении Собчак он высказал мнение, что женщина не может находиться в плохом настроении рядом с мужчиной. По его словам, женщина не должна испытывать негативные эмоции, даже если у нее плохое самочувствие.

После чего, несмотря на негативную реакцию на его заявления, актер вновь высказался о женщинах, отметив, что они должны быть спутницами и партнершами, но при этом не должны отвлекать мужчину от важных дел. Также он уверен, что мужчина не должен поощрять плохое настроение у женщины - иначе та «привыкнет», после чего начнет требовать больше внимания.

По словам Милонова, актеры не являются лидерами общественного мнения и, возможно, перевоплощаясь, немножечко заигрываются.

«Возможно, Виталий и увлекся какими-то своими ролями. Поэтому хочется посоветовать ему: если что-то случилось с тобой, мужик, не надо так резко», - заявил парламентарий.

Он призвал артиста прекратить примитивно делить людей по половому признаку и «снижать статус жены до биологического вида».

«И даже если это твой личный опыт и он неудачный, ты все-таки должен чувствовать некую ответственность. Каждый человек уникален и создан по образу и подобию Божьему, а традиционные отношения между мужчиной и женщиной помогают решать многие вопросы», - заметил Виталий Милонов.

Напомним, что Виталий Гогунский, столкнувшись с хейтом после ряда своих скандальных высказываний о женщинах, заявил о том, что они «сами провоцируют».