«Жена адекватная»: Дава высказался об изменах

Блогер и рэпер Дава (Давид Манукян) высказался об изменах в браке. В эфире утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» супруг исполнительницы Мари Краймбрери заявил, что его жена не дает ему даже поводов для ревности.

У Давы спросили, можно ли его спровоцировать на ревность. Блогер ответил, что нет, если не давать поводов, однако если делать это целенаправленно — то ему это не понравится и он «расстроится очень сильно».

«Слава Богу у меня жена адекватная в этом плане, она никогда не дает поводов, я всегда ей доверяю в этом плане, за что ее очень сильно люблю. Она у меня умничка. Видеться можно по-разному, если ты видишься и у тебя какие-то другие подтексты, то да… А когда ты уверен в своей жене, а жена уверена в своем муже, то вам все остальное вообще по барабану», — заявил Давид.

Напомним, что влюбленные долго скрывали отношения. На одно время знаменитости даже расставались, однако официально заявили о воссоединении весной 2024 года. В мае этого года Дава и Мари стали родителями.