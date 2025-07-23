Огромные гонорары, толпы фанатов: романы и творчество Клавы Коки

23 июля Клаве Коке исполняется 29 лет. В этом возрасте она уже может похвастаться огромными гонорарами и толпами фанатов на концертах. Однако назвать успех незаслуженным сложно: девушка несколько лет ходила по телешоу без особого результата, пока не смогла победить всех на проекте Black Star «Молодая кровь».

Люди по-разному относились к долгосрочным перспективам певицы, а некоторые считали, что работа с лейблом лишит ее имени. Кроме того, множество слухов ходило и о ее личной жизни. Несмотря на это, девушка и дальше успешно развивает карьеру, постоянно радуя публику хитами. Starhit вспомнил историю певицы в ее день рождения.

Детство и первые шаги в музыке

Клавдия Высокова родилась в Екатеринбурге в многодетной семье. Брат артистки спустя годы стал руководителем в аэропорту, а сестра — стилистом. Клава же еще в детстве влюбилась в музыку. Свое влияние на это оказало увлечение отца коллекционировать виниловые пластинки. Сперва девочка начала учиться играть на фортепиано и гитаре, а после освоила укулеле, флейту и ударные. Вскоре преподаватели заметили хорошие вокальные данные Высоковой и юная исполнительница стала путешествовать по России в составе джазового хора.

Уже в восемь лет Клава сочинила первую собственную композицию, которую посвятила бабушке, а в 14 уже получила известность — клип на трек Высоковой Cuz I See собрал десятки тысяч просмотров. При этом на запись она заработала сама: для этого ей пришлось раздавать листовки, распространять сим-карты на вокзалах, сниматься в качестве массовки.

Продвижению в шоу-бизнесе помог и переезд семьи в Москву. Там Клава смогла ходить по кастингам и конкурсам. Например, она засветилась в программе «Я — артист», вошла в десятку лучших участников «Фактора А», а после попала на шоу «Главная сцена», однако не пробилась в финал. Там девушка столкнулась с жесткой критикой жюри, в том числе и Ирины Аллегровой.

Контракт с Black Star

Порицание от опытных артистов не сломило певицу. Она выпустила диск «Кусто», а следом пришла на проект Black Star «Молодая кровь», где ее талант оценили. В рамках шоу артистка смогла собрать толпу на уличном концерте, а композиция «Космический рейнджер» в итоговом выпуске программы покорила и Пашу, и Натана, и Кристину Си. Сама Кока же не надеялась на победу.

«Меня часто оскорбляли и считали нужным сказать, насколько ничтожно все, что я делаю. Но я понимала, что, если не буду заниматься музыкой, не стану счастливой. И била в одну точку. Нужно слушать себя и свое сердце. Если постоянно под кого-то подстраиваться, ты просто потеряешь индивидуальность», — говорила после Клава.

В результате Кока смогла стать одной из артисток лейбла. Весной 2016-го девушка выпустила клип «Май», за ним последовал не менее успешный трек «Не отпускай». Кроме того, Клава раскручивала свой видеоблог: в нем она набирала миллионы просмотров благодаря роликам с известными музыкантами, адаптировала иностранные композиции и пела под бит.

Несмотря на работу в лейбле, Клава стремилась не терять свою индивидуальность. Например, пять клипов она сняла полностью на свои деньги, а не за счет Black Star.

«У нас с Тимати складываются прекрасные отношения. Не могу сказать, что часто видимся: я занята своей карьерой, он — своей. Тимур не строгий наставник, скорее, очень мудрый человек. Хоть и редко, но дает мне пару советов, помогает делать мои треки хитами», — говорила Кока о своих взаимоотношениях с рэпером.

Каждый год артистка продолжала развивать карьеру: появлялась в популярных шоу, написала саундтрек, выпустила успешный альбом «Неприлично о личном», а после закрепила успех синглами. Однако в 2020 году поклонники стали переживать за ее судьбу в рамках Black Star. Стало известно, что Тимати собирается запатентовать сценическое имя исполнительницы, что в прошлом приводило к проблемам с другими артистами — L'One и Кристиной Си, которые, уйдя с лейбла, лишились псевдонимов. Однако Кока не переживала, а лейбл в результате покинула не она, а Тимати.

«Конечно, Black Star останется. Жаль, что так получилось, но Тимур в принципе был больше артистом, чем продюсером. Даже если взять мои 4,5 года на лейбле, мной (в том смысле, что проектом Клава Кока) занимался непосредственно Пашу и команда лейбла. Поэтому его уход никак не отразится на моем творчестве», — рассуждала артистка.

Хиты появлялись и в 2022 году («Бумеранг», «Не со мной», и в 2023 году («Сорвалась, «Замуж»). В 2024 году вышел ее альбом «Депрессаунд». Но ком же все эти годы Клава Кока черпает вдохновение?

Мечты о семье

Первые отношения Коки продлились пять лет — она встречалась с Дмитрием Курышкиным. Отношения развалились из-за постоянной загруженности Клавы, поскольку возлюбленный чувствовал себя одиноко, пока девушка ночами пропадала на студии звукозаписи. Кроме того, Дмитрий безумно ревновал Клаву к поклонникам.

«Для меня важно, чтобы человек понимал мою работу. Потому что Диме, хоть я его и люблю всем сердцем, было тяжело смириться даже, если кто-то просто приобнимал меня, позируя для фотографии», — говорила она.

Расставание прошло мирно, однако дружбы не получилось. Окружающие считали, что после разрыва Клава довольно быстро найдет бойфренда, однако имя певица раскрывать не спешила. Правда вскрылась лишь на закате отношений — возлюбленным был Дмитрий Гордей. В 2021 году они расстались: заявил об этом сам Гордей, поблагодарив девушку за два года, проведенные вместе.

«Не знала, что Дима Гордей будет говорить про наше расставание. Это для меня было новостью. Скажу одно: это его ответственность. Его решение, правда, не знаю, почему он принял его за нас обоих. Мне больно за всем этим наблюдать. Хотелось бы верить, что это не хайп. Не знаю, зачем он это сделал, расцениваю как предательство. Он, наверное, решил взять свое, как бы: "Смотрите, да, это было!"» — комментировала Клава его заявление после разрыва.

Поклонники считали, что парень изменял Коке, однако та не называла причины разрыва. Вместе с тем она обмолвилась, что шансы на возобновление отношений были, если бы не откровения Гордея.

Нового возлюбленного Кока нашла благодаря телешоу «Сердце Клавы». В финале звезда выбрала блогера Александра Поверина. Блондин изначально заявлял, что пришел на проект ради пиара, поэтому в искренность его чувств мало кто верил. В октябре 2024 года певица подтвердила, что рассталась с мужчиной. Она пояснила, что они просто отдалились.

Сейчас артистка свободна и полностью погружена в работу, но однажды надеется встретить человека, с которым создаст семью. Клава не раз признавалась давно мечтает о детях.