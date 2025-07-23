Павел Воля перечислил «правила каблука»

Популярный российский юморист Павел Воля сформулировал «правила каблука», говоря об отношениях с супругой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

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Их он перечислил в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

Один из гостей шоу попросил Волю и ведущего, рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) назвать правила «каблука», уточнив, что оба мужчины долго состоят в отношениях.

«Слово "каблук" означает только одно: любящий, думающий о своей ненаглядной мужчина в полном смысле этого слова», — подчеркнул Воля.

Воля, в частности, заявил, что мужчина должен самоутверждаться только на работе. В семье же он реализуется только как муж и отец, отметил юморист.

«Домой пришел, на пороге лег и пополз», — поиронизировал комик.

Он также добавил, что мужчине следует создать условия, при которых его возлюбленная будет счастлива.

Ранее беременная телеведущая Регина Тодоренко пригласила Волю на роды. Она сказала об этом на шоу Утяшевой. В выпуске гимнастка рассказала, что ее муж хотел присутствовать на ее родах, однако она не позволила прийти на них.