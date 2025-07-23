Наташа Королева показала невестку Мелиссу без нескольких верхних зубов

Певица Наташа Королева продолжает путешествовать со своим сыном Архипом от мужа Сергея Глушко, и его женой Мелиссой. Во время поездки артистка снимает видео, на которых можно увидеть ее невестку. В одном из роликов она появилась почти без зубов – из-за операции.

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Исполнительница хита «Желтые тюльпаны», Архип и Мелисса побывали в Костроме. Семья прогулялась по центру города и посетила Ипатьевский монастырь.

На одном из новых кадров невестка Королевой предстала в платье и с платком на голове. Поклонники обратили внимание на улыбку девушки – у нее почти не было зубов.

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Напомним, что в январе 2025 года девушка перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса. Ей наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Второй раз Мелисса легла под нож хирурга в апреле этого года. Часть медицинских расходов помогла оплатить свекровь Наташа Королева. Певица активно показывала в Сети результаты трансформаций.

Ранее мы писали о том, что сын Наташи Королевой проигнорировал вопрос жены Мелиссы о венчании.