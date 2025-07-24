Что ждет Лазарева после провокационного шоу в Сочи

Певец Сергей Лазарев угодил в скандал после выступления в Сочи, на которое пожаловались в Сети. Одна из зрительниц шоу рассказала о плохой организации, а также провокационной хореографии. Однако, как считает продюсер Сергей Дворцов, из-за подобного «отменить» финалиста «Евровидения» не получится. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

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По мнению продюсера, в концерте Лазарева не было ничего, за что его можно было бы раскритиковать. Дворцов отметил, что все было в рамках приличия, а люди пишут негатив лишь из зависти.

«Я считаю Сережу легендарным артистом. И все, что он делает, — все правильно. Он профессионал своего дела. Его шоу эксклюзивное. И нет, он не переборщил с хореографией. Здесь, видимо, просто уже зависть какая-то от людей. Сергея не смогут „отменить“ из-за таких шоу. Я не вижу ничего такого провокационного. Во всяком случае нет каких-то моментов против России. Нет никакой причины для отмены этого шоу», — поделился продюсер.

Сергей Дворцов также рассказал, как звезды российского шоу-бизнеса выходят из подобных скандалов. Как признался шоумен, у всех артистов есть покровители, и Сергей — не исключение. Правда, он не стал раскрывать личность этого таинственного спонсора.

«Есть ли у Сергея покровители в шоу-бизнесе? Я скажу так — у каждого артиста есть свой покровитель, не без этого. Но репутация у Сережи достаточно чистая, с ним многие дружат, его любят», — отметил Сергей Дворцов.

Ранее Арсений Бородин рассказал, как Сергею Лазареву стало плохо на съемках шоу.