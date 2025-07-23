«Будет самым провальным за всю историю»: почему фестиваль Вайкуле скоро прекратит свое существование

Страсти

Музыкальный критик Владимир Полупанов назвал нынешний фестиваль Лаймы Вайкуле «самым провальным за всю историю». Его слова передает «Абзац».

Почему фестиваль Вайкуле скоро прекратит свое существование
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Лайма Вайкуле готовится к своему традиционному фестивалю «Рандеву» в Юрмале. Музыкальный критик Полупанов считает, что мероприятие Вайкуле станет самым неуспешным за всю его историю. По словам эксперта, на фестивале выступят артисты-иноагенты, которые неинтересны публике.

«Я считаю, что он будет самым провальным за всю историю. В основном там выступают артисты, которые признаны иноагентами. По такому принципу она и собирает своих «друзей». Другие туда ездить не хотят в связи с тем, что Латвия в целом русофобная страна. Публика хочет видеть одних артистов, а ей предлагают совсем других по принципу «кто не любит Россию»», — высказался Владимир.

Музыкальный критик считает, что в скором времени фестиваль Лаймы прекратит существование из-за своей невостребованности. По его мнению, в этом году будет полупустой зал.

«Я думаю, что там будет полупустой зал, либо эти билеты уже начнут перед самим фестивалем бесплатно раздавать. Да и туристов в Юрмале сейчас тоже нет. Полагаю, что в конечном итоге он сойдет на нет абсолютно», — резюмировал эксперт.

Ранее муж Вайкуле назвал «бредом» информацию о продаже билетов на «Рандеву» мимо кассы. Подробности читайте в этой новости.