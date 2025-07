«Голос из преисподней»: названы лучшие песни Оззи Осборна и Black Sabbath

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал лучшие произведения культового рок-музыканта Оззи Осборна. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Бабичева, лучшими альбомами группы Black Sabbath, сооснователем которой был Осборн, являются первые две пластинки — Black Sabbath (1970) и Paranoid (1970).

Кроме того, Осборн также построил крайне успешную сольную карьеру. По словам критика, лучшими из сольных произведений музыканта являются альбомы Blizzard of Ozz (1980), Diary of a Madman (1982) и No More Tears (1991).

«Оззи Осборн тяжелый для восприятия музыкант, особенно если говорить о периоде Black Sabbath, особенно первые два альбома: Black Sabbath (1970) и Paranoid (1970), определившие жанр хеви-метал, откуда ряд песен стали классикой, постоянно исполнялись на концертах Оззи, в том числе на прощальном. <...> Если говорить о самой музыке — то те самые три ноты, та же Black Sabbath. Вообще хеви-метал строится, как говорится, на трех нотах, породивших жанр, на запоминающихся гитарных риффах. Если говорить о самой группе. И эти три ноты звучат настолько устрашающе, что можно говорить о том, что голос из преисподней, звучание ада, по-всякому можно называть, но это так и есть», — заявил Бабичев.

О смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Музыканту было 76 лет.