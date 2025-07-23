Блогер Михаил Литвин потратил около 100 миллионов рублей на пышную свадьбу с Адель Вейгель, которая прошла в Подмосковье. Одним из самых дорогих подарков стал Lamborghini стоимостью свыше 40 миллионов рублей, который он вручил невесте прямо во время праздника. Об этом в среду, 23 июля, сообщает Shot.

Отмечается, что торжество состоялось в усадьбе Villa Michetti, где ранее проводили свадьбы телеведущая Ксения Бородина и Николай Сердюков. Аренда площадки начинается от двух миллионов рублей, еще примерно в 10 миллионов могли обойтись оформление и работа декораторов. Ведущим вечера стал Дмитрий Нагиев, чей гонорар составил около 10 миллионов рублей.

Перед гостями выступали рэп-исполнители GUF, Icegergert, Macan, Navai и Леван Горозия. В числе приглашенных были блогеры и популярные личности, включая Limba и BUSTER. Гостям предлагали блюда из утки, салаты с креветками и авокадо, а также элитный алкоголь. Общая стоимость мероприятия оценивается в 50 миллионов рублей. Пара призналась, что ранее переносила свадьбу из-за нехватки средств.

Особым моментом вечера стал подарок от Литвина — внедорожник Lamborghini Urus. Адель исполнила песню на сцене и несколько раз сменила наряды, удивив гостей своим образом, передает Telegram-канал.

Ранее Бородина вышла замуж за Сердюкова. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Недавно пара поделилась планами, выступая в популярном телевизионном проекте «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Шоумен заявил, что одним из приоритетов семьи станет улучшение жилищных условий.