Брак с Собчак и звание от Путина: как живет Богомолов

23 июля режиссеру, худруку Театра на Малой Бронной Константину Богомолову исполнилось 50 лет. Незадолго до этого глава государства наградил его званием «Заслуженный деятель искусств РФ». Как он стал известен и почему обрел скандальную славу вспомнил News.ru.

Детство и карьера

Богомолов родился в семье известного телекритика и киноведа Юрия Богомолова и кинокритика Ольги Ульяновой. Будущий режиссер учился в гимназии № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе, одной из старейших престижных школ Москвы. Во время учебы посещал секцию большого тенниса, изучал английский язык, увлекался литературой и сочинял стихи. Родители делали все, чтобы привлечь сына к гуманитарным наукам и искусству, а уже в 15 лет стихи Богомолова были опубликованы в журнале «Мы».

Позднее Юрий отучился на филфаке МГУ, в том числе в аспирантуре, а после получил режиссерское образование в ГИТИСе. Пять лет Богомолов работал в театре Олега Табакова, где поставил ряд спектаклей: «Волки и овцы», «Отцы и дети», «Процесс», «Чайка». Сам Табаков заявлял, что одна из самых успешных работ режиссера в его театре — «Старший сын» по роману Александра Вампилова. Также Богомолов служил в МХТ имени Чехова и «Ленкоме», а в 2018 году дебютировал как сериальный режиссер с «Содержанками».

В 2019 году Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной, а спустя пять лет он стал худруком Театра Романа Витюка, после чего его переименовали в Театр-сцену «Мельников».

Почему постановки Богомолова становятся скандальными?

Богомолов запомнился скандальными и эпатажными постановками, в которых актеры часто обнажались на сцене. Одни считали подобные решения гениальными и талантливыми, однако недовольные порой покидали зал во время спектакля.

Например, в 2013 году Богомолов поставил спектакль «Идеальный муж». Она стала одной из самых скандальных в сезоне — постановка сделана из коллажа произведений различных писателей. Общественность критиковала «Идеального мужа» за глумление над христианством. В 2014 году скандал вызвал спектакль «Гаргантюа и Пантагрюэль» — в нем режиссер задумался о теме исследования телесности, однако пошел значительно дальше писателя Франсуа Рабле, создав персонажа по имени Какашка.

В 2017 году состоялась премьера спектакля «Ай Фак. Трагедия». Поставленное в Мастерской Дмитрия Брусникина произведение по роману Дмитрия Пелевина также стало скандально известным — на сцене герои матерятся, говорят об испражнениях. Кроме того, в спектакле есть двухминутное порновидео: его транслируют во время постановки сразу на трех экранах.

В 2019 году в Театре на Малой Бронной вышел спектакль «Норма» режиссера Максима Диденко. Постановка строится вокруг темы фекалий, разговор о которых длится в течение нескольких часов. Хоть Богомолов и не был режиссером, критика была обращена именно на него как на худрука. В том же году театральный деятель принял участие в постановке Кирилла Серебренникова* (признан Минюстом РФ иноагентом) «Машина Мюллера». Она представляет собой перформанс с двумя десятками полностью обнаженных актеров — Богомолов сыграл там одну из главных ролей, хоть и не решился снять с себя одежду.

Сериал «Содержанки» тоже получил скандальную славу. Картина построена на темах секса, денег, насилия, коррупции. Главная героиня в исполнении актрисы Дарьи Мороз большую часть экранного времени появляется обнаженной, а персонажи имеют весьма разнообразную сексуальную жизнь.

Личная жизнь

Первый брак Богомолов заключил с актрисой Дарьей Мороз. Артистка родила режиссеру дочь Анну, однако в 2018 году пара развелась. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают отношения, однако на похороны бывшего тестя Юрия Мороза Богомолов не пришел.

В 2019 году режиссер женился на журналистке Ксении Собчак. Богомолов сам стал инициатором знакомства, когда предложил ей взять у него интервью. Свадьба состоялась в пятницу, 13 сентября, а в качестве машины для молодоженов был выбран черный катафалк с надписью: «Пока смерти не разлучит нас». В результате торжество активно обсуждалось в соцсетях и СМИ.

Что Богомолов говорил о спецоперации?

В начале прошлого десятилетия Богомолов неоднократно ходил на митинги оппозиционных сил и входил в либеральные круги. Однако в 2021 году он опубликовал манифест «Европа 2.0», в котором раскритиковал западные ценности — по мнению режиссера, Запад превратил человека в управляемую куклу, а соцсети заменили репрессивные машины прошлого. Он заявил, что Россия стоит в стороне от новой Европы и ей не следует двигаться в эту сторону. Вместе с тем у текста были критики — они считали, что Богомолов не был искренним в своих заявлениях.

Кроме того, недавно Богомолов высказался о спецоперации на Украине. На форуме «Территория смыслов» он назвал СВО «удачей поколения».

«Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном», — сказал режиссер.

После этого худрук оказался в базе данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Там его обвинили в поддержке России.

Что думают критики о звании заслуженного деятеля искусств?

Напомним, что накануне 50-летнего юбилея президент России Владимир Путин присвоил режиссеру звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Театральный критик Марина Райкина считает, что это не удивительно, ведь заслуги Богомолова как худрука очевидны.

«Пять лет назад он получил Театр на Малой Бронной и за два сезона вывел его в популярные театры. В него ходит немассовая публика, современная, состоятельная и не очень, но думающая. Он сформировал вполне хорошую труппу из молодых никому не известных артистов, которых смело сегодня можно назвать заметными актерами в театральной Москве», — заявила она.

Кроме того, критик отметила заслуги Богомолова в улучшении пространства театра. Под его руководство оно стало комфортным и интересным, а к обустройству худрук привлек художника Ларису Ломакину, которая смогла использовать неформальных подход.

Вместе с тем театральный критик Елена Горфункель считает, что интересными у Богомолова были лишь первые спектакли, а позже он ушел в «собственные, не всегда оправданные» эксперименты. Кроме того, есть у него и совсем странные постановки — например «Лир. Комедия», где акцент сделан на гендерных проблемах, а также постановка «Мать. Горькая пьеса», которую Горфункель назвала «попсой». Само звание она назвала поводом для Богомолова почувствовать себя лидером в театральной сфере, которая сильно изменилась в последние годы.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом