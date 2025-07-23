Стало известно о новом романе сына Кадышевой: «Опять мамку в долги вгоняет»

Сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка заподозрили в романе с певицей Martina. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

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«Бедовый сын Надежды Кадышевой мамку опять в долги вгоняет. А ведь еще со старыми не расплатились», — иронизируют авторы публикации.

Согласно посту, слухи о романе Костюка и Martina начались после того, как девушка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с сыном Кадышевой. Однако пара не подтверждала эту информацию.

Речь идет о посте, который девушка выложила, шесть дней назад и сопроводила фразой: «То, что дорого сердцу!». К публикации Martina приложила серию фото: на главной певица изображена с Костюком, затем — с Филиппом Киркоровым, потом — одна на студии звукозаписи и прочие снимки. Всего у женщины 61 подписчик в социальной сети.

Недавно Григорий Костюк попал ряд скандалов, инициированных его бывшими женами. Первая супруга мужчины Анжелика Бирюкова обвинила его в вымогательстве, а вторая — Габриелла Мерман — раскрыла неприятные подробности о том, как наследник звезды бросил ее беременную за границей.