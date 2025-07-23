«Женщина — враг общества»: Гогунский опять в центре скандала

Актер Виталий Гогунский дал очередное интервью, в котором он вновь высказался о женщинах. На этот раз актер поговорил с телеканалом «Москва 24».

По словам Гогунского, женщина должна быть спутницей и партнершей, но при этом ей нельзя отвлекать мужчину от важных дел. Главным же женским недостатком актер считает плохое настроение — артист заявил, что оно превращает женщину во «врага общества».

«Когда у женщины плохое настроение — это враг общества. Неудовлетворенная женщина — враг общества. Поэтому, когда у нее плохое настроение, я боюсь. Мне лучше на атомную войну пойти, чем на женщину в плохом настроении», — заявил он.

Гогунский также добавил, что мужчина не должен поощрять плохое настроение у женщины — иначе та «привыкнет», после чего начнет требовать больше внимания и отвлекаться от «важных дел».

Дайнеко прокомментировала слова Гогунского о женщинах с плохим настроением

«Поэтому мы резко обрезаем это, я буду уделять внимание, когда она в хорошем настроении. И все вопросы можно решать. Если у девушки больше проблем, чем у мужчины, то надо искать себе другую женщину», — добавил он.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Гогунский рассуждает о плохом настроении у женщин.