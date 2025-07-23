Стало известно о недостойном поведении Трубача на похоронах Моисеева

Продюсер Леонид Дзюник рассказал о недостойном поведении Николая Трубача на похоронах Бориса Моисеева. Его слова передает «Абзац».

В 2022 году ушел из жизни Борис Моисеев. Продюсер Леонид Дзюник считает, что Трубач некрасиво повел себя на похоронах артиста, который помог ему построить карьеру. Леонид вспомнил, как Николай отказался выступить с прощальной речью на траурной церемонии.

«Я никогда не забуду, как мы хоронили Борю Моисеева. Николай приехал и держался отстраненно. Потом ходил кругами. Когда его все-таки поймали и попросили сказать пару слов, он начал говорить, что «не с Борей». Максимально от него отстранился», — высказался продюсер.

По мнению Леонида, без влияния Моисеева Трубач не стал бы звездой 90-х. Артист родился на Украине, но большую часть времени провел в России. В 2022 году он посетил могилу Моисеева, после чего уехал из страны.