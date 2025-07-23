«Поразил цинизм врачей»: Бари Алибасов-младший о клинике, в которой ослепла его жена

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о клинике, в которой ослепла его жена Арина. Об этом сообщает Starhit.

По словам Бари Алибасова-младшего, его жена ослепла после родов. При этом мужчина уверен, что это произошло из-за халатности врачей.

Как уточнил сын продюсера, его жене были противопоказаны естественные роды из-за слабости сетчатки. По этой причине пара обратилась в одну из платных клиник Нижнего Новгорода. Местные врачи разрешили будущей матери естественные роды, но это оказалось ошибкой — во время родов глаза Арины начали повреждаться от напряжения. Тогда она попросила сделать кесарево, но медработники не нашли показаний для проведения операции.

«Разбирались 1,5 часа, делать кесарево или не делать. Пока разбирались, схватки усилились и сетчатка разорвалась в хлам. <...> Несмотря на то, что мы год платили за наблюдение и обследования, врачи все равно допустили такую ситуацию. И, думаю, неспроста. Потому что на каждой консультации ей говорили: “Не переживайте, если с сетчаткой что-то случится, мы же и сделаем вам операцию!“ Поэтому я подозреваю, что они специально подписали запрет на кесарево, чтобы сетчатка порвалась и мы пришли к ним делать операцию по сшивке», — заявил Бари Алибасов-младший.

Впрочем, на этом проблемы семьи не закончились. Через неделю после родов Арина пришла в ту же самую клинику на операцию по восстановлению глаза. Ей сделали две процедуры, но после удаления швов у женщины стал сильно болеть глаз. В больнице на жалобы девушки не отреагировали должным образом — назначили глазные капли. Спустя два месяца непрекращающейся боли, врачи все же сделали КТ — выяснилось, что в глазу остался силикон. Каких либо извинений от врачей семья Алибасова не получила.

«Меня поразил цинизм врачей. Ей сказали: “Ничего страшного, мы можем вообще заменить вам глаз. С этим теперь уже ничего не сделать. Есть у нас еще более дорогостоящая операция, которая полностью заменит орган зрения!“ Забежала главврач, цитирую ее слова: “Ой, ну здесь уже ничего не сделать. Глаз потерян!“ И ушла спокойно, не выразив ни соболезнований, ничего!» — рассказал Алибасов.

В данный момент пара готовит судебный иск.