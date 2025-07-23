Валерий Меладзе расширяет бизнес в России

Певец Валерий Меладзе решил расширить свой бизнес в России и заняться арендой недвижимости. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист внес изменения в свое индивидуальное предпринимательство.

Меладзе создал ИП еще в 2004 году, указав стандартный для звезд набор видов деятельности — все они связаны с телевещанием и концертами. За 21 год их список никак не изменялся. Теперь же в нем числятся еще три вида деятельности — все они связаны с управлением и арендой недвижимости.

Кроме ИП у артиста остается компания «Вантаж». Ей принадлежит одноименный торговый центр в Восточном Бирюлеве. Кроме того, фирма арендует здание ТЦ в Западном Бирюлеве. Вместе с Меладзе организацией владеет его сестра Лиана и их бизнес-партнер. «Вантаж» приносит певцу по 15 млн рублей дохода ежегодно.

Ранее сообщалось, что Меладзе потратил свыше 1 млн рублей на празднование дня рождения в Испании. СМИ со ссылкой на источники писали, что исполнитель отмечал 60-летие, арендовав ресторан в элитном гольф-клубе.