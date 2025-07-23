Кудрявцева потратила крупную сумму на борьбу с недугом мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева потратила много нервов и денег на борьбу с алкоголизмом супруга. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечается, Кудрявцева и Игорь Макаров казались крепкой парой, но их отношения были непростыми. Шесть лет назад Кудрявцева родила дочь Машу, несмотря на разницу в возрасте. В интервью она признавалась, что муж иногда бывает занудным, но их спасает чувство юмора. Однако за кадром происходили другие события.

Когда Макаров завершил карьеру хоккеиста, он остался без работы и начал пить. Кудрявцева поддерживала его, отправляя в дорогие реабилитационные центры, но лечение не давало продолжительного результата. В январе 2024 года она объявила о расставании, но затем они помирились.

Недавно Кудрявцева снова высказалась о проблемах в браке, признав, что устала и больше не может спасать мужа. Она заявила, что он продолжает пить и обижать ее. Коллеги и знакомые считают, что Кудрявцевой нужно спасать себя, а не брак.

По мнению психолога Татьяны Васильковой, чтобы помочь алкоголику, нужно перестать его спасать. Алкоголизм — это болезнь, требующая желания самого человека изменить свою жизнь, отметила она.

Ранее стало известно, что страховая компания подала в суд на телеведущую Кудрявцеву после потопа в ее квартире, из-за которого пострадало жилье соседей.