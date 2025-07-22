«Моя бусинка улетела на облачка»: у Ольги Бузовой умерла собака
У певицы Ольги Бузовой умерла собака Ева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Несколько дней назад собака заболела и ее увезли в клинику. Причиной смерти стали проблемы с сахаром в крови — в последние дни жизни питомец ослеп и не мог передвигаться.
«Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце», — написала Бузова в социальных сетях.
К своему сообщению певица прикрепила фотографии с любимой собакой. При этом, Бузова активно делилась с подписчиками новостями о состоянии питомца — по ее словам, она очень близко воспринимала болезнь Евы.
«Я бы может больше и не писала, но вы так переживаете вместе со мной, что как будто уже не честно не делиться с вами состоянием Евочки. Хотя мне очень больно об этом не только думать и говорить, но и даже писать», — написала она в одном из постов.