«Моя бусинка улетела на облачка»: у Ольги Бузовой умерла собака

У певицы Ольги Бузовой умерла собака Ева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Несколько дней назад собака заболела и ее увезли в клинику. Причиной смерти стали проблемы с сахаром в крови — в последние дни жизни питомец ослеп и не мог передвигаться.

«Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Навсегда в моем сердце», — написала Бузова в социальных сетях.

К своему сообщению певица прикрепила фотографии с любимой собакой. При этом, Бузова активно делилась с подписчиками новостями о состоянии питомца — по ее словам, она очень близко воспринимала болезнь Евы.