Оззи Осборн дал прощальный концерт всего за две недели до смерти
Рок-звезда Оззи Осборн скончался всего спустя две недели после того, как дал прощальный концерт вместе с Black Sabbath, обратил внимание канал Sky News.
«Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения с членами группы Black Sabbath, с которыми они провели большой прощальный концерт для фанатов», — отмечает телеканал.
Оззи Осборн и другие участники Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой в городе Бирмингем 6 июля.