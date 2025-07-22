Стало известно, кто станет новым «королем эстрады» в России

Рэпер Егор Крид может стать новым «королем эстрады» вместо Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, 31-летний Крид получил собственное сольное выступление на VK Fest 2025 в Москве. При этом Киркоров своего сета не получил, фактически выступив «на разогреве» у Крида. Кроме того, рэпер обгоняет Киркорова по числу слушателей на «Яндекс Музыке» — почти 6 миллионов против менее 4 миллионов у Киркорова.

Помимо этого, концерты молодого исполнителя собирают больше посетителей. Как сообщает издание, в 2023 году Киркоров четыре дня подряд проводил свои шоу в Государственном Кремлевском Дворце. Общее число посетителей за это время — порядка 24 тысяч человек. В свою очередь, в этом году Крид собирает Лужники. Хотя концерт запланирован на 30 августа, билеты уже распроданы — это 80 тысяч мест.

Ранее VK Fest 2025 попал в Книгу рекордов России.