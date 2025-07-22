СМИ: Егор Крид может стать новым «королем эстрады»

Андрей Дуванов

Рэпер Егор Крид может стать новым «королем эстрады» вместо Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стало известно, кто станет новым «королем эстрады» в России
© РИА Новости

Как сообщает издание, 31-летний Крид получил собственное сольное выступление на VK Fest 2025 в Москве. При этом Киркоров своего сета не получил, фактически выступив «на разогреве» у Крида. Кроме того, рэпер обгоняет Киркорова по числу слушателей на «Яндекс Музыке» — почти 6 миллионов против менее 4 миллионов у Киркорова.

Помимо этого, концерты молодого исполнителя собирают больше посетителей. Как сообщает издание, в 2023 году Киркоров четыре дня подряд проводил свои шоу в Государственном Кремлевском Дворце. Общее число посетителей за это время — порядка 24 тысяч человек. В свою очередь, в этом году Крид собирает Лужники. Хотя концерт запланирован на 30 августа, билеты уже распроданы — это 80 тысяч мест.

Ранее VK Fest 2025 попал в Книгу рекордов России.

3