Найдено объяснение ценам в 400 тысяч рублей за билеты на концерт Кадышевой

Газета.Ru

Промоутер концертов Надежды Кадышевой в Германии до 2022 года Игорь Сенгер нашел объяснение высоким ценам на билеты на концерт певицы. Его цитирует NEWS.ru.

Найдено объяснение ценам в 400 тысяч рублей за билеты на концерт Кадышевой
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Он считает, что билеты за 400 тысяч рублей нужны, чтобы оплачивать работу не только артистов, но и других специалистов.

«Помимо красивого зрелища, которое нам нравится аудиально и визуально, деньги зарабатывает не только исполнитель, но и большое количество людей, которые работают над созданием. От артистов театра, звукорежиссеров, костюмеров-гримеров до таксистов, которые подвозят команду на концертную площадку», — говорит Сенгер.

Кроме того, отметил промоутер, если люди готовы покупать билеты по 220–400 тысяч рублей на Кадышеву, «значит, все нормально».

Накануне Шура рассказал о мечте повторить успех Кадышевой у зумеров.