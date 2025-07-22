Найдено объяснение ценам в 400 тысяч рублей за билеты на концерт Кадышевой

Промоутер концертов Надежды Кадышевой в Германии до 2022 года Игорь Сенгер нашел объяснение высоким ценам на билеты на концерт певицы. Его цитирует NEWS.ru.

Он считает, что билеты за 400 тысяч рублей нужны, чтобы оплачивать работу не только артистов, но и других специалистов.

«Помимо красивого зрелища, которое нам нравится аудиально и визуально, деньги зарабатывает не только исполнитель, но и большое количество людей, которые работают над созданием. От артистов театра, звукорежиссеров, костюмеров-гримеров до таксистов, которые подвозят команду на концертную площадку», — говорит Сенгер.

Кроме того, отметил промоутер, если люди готовы покупать билеты по 220–400 тысяч рублей на Кадышеву, «значит, все нормально».

Накануне Шура рассказал о мечте повторить успех Кадышевой у зумеров.