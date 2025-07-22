Сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы с деньгами

Сестра Жанны Фриске Наталья пожаловалась на проблемы с деньгами. О сложившейся ситуации она рассказала у себя в социальной сети.

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Фриске сообщила своим подписчикам, что снова оказалась в больнице. У нее ночью резко поднялась температура. По словам Фриске, проблемы со здоровьем сорвали ее бизнес-планы и теперь она переживает, что все придется отложить на неопределенное время.

«Головой понимаю, что главное здоровье, но, признаться честно, сейчас у меня действительно тяжелый период с финансами. Подушки на такой случай у меня нет, потому что ты живешь и не думаешь о том, что завтра с тобой может что-то случиться. Большинству почти нереально иметь накопления из-за низких зарплат, но даже такой работы нет, а кормить себя и семью надо», — поделилась она.

Фриске посоветовала своим подписчикам «развиваться и искать дополнительные способы заработать, чтобы в какой-то момент не остаться просто ни с чем». Она указала, что сейчас доход ей приносит только ее блог, однако прибыли от него едва хватает на покрытие повседневных расходов.

«Про путешествия я вообще молчу. Год уже без работы», — пожаловалась Фриске.

Ранее сестра певицы перенесла операцию по удалению воспалившегося лимфоузла на шее. По словам Фриске, такие осложнения у нее возникли после перенесенной гнойной ангины.