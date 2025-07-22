79-летний Геннадий Хазанов задолжал налоговой

Народный артист РСФСР и художественный руководитель Московского театра эстрады 79-летний Геннадий Хазанов задолжал Федеральной налоговой службе 123 тысячи рублей, выяснил «Постньюс».

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По данным издания, в скором времени счета звезды могут быть заблокированы, однако исполнительное производство в отношении артиста пока не возбуждено.

Ранее стало известно, что писатель-сатирик, инженер-конструктор, сценарист, телеведущий, поэт Лион Измайлов, монологи которого исполняет в том числе и Хазанов, победил онкологическое заболевание. Недуг был выявлен на ранней стадии, и спустя пять лет лечения с соблюдением всех рекомендаций докторов знаменитого сатирика исключили из реестра онкобольных.