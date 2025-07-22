Сергей Соседов раскритиковал протеже Филиппа Киркорова

Сергей Соседов жестко раскритиковал протеже Филиппа Киркорова Маргариту Овсянникову. В разговоре с «Общественной службой новостей» журналист заявил, что у певицы нет ни таланта, ни голоса.

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По мнению Сергея Соседова, Марго Овсянникова не стоит того, чтобы о ней говорили: она абсолютно не обладает музыкальным слухом и «открывает рот под фонограмму». Критик заявил, что артистка является лишь чьим-то проектом, который умело продвигают.

«Для меня это никто и ничто! Все говорят, что она почти в мировых чартах. Простите, а что же она там поет, если даже я не знаю ее песен? Я не вижу в этой девице ни таланта, ни намека на певческие способности. Она, полагаю, чей-то пиар, просто за деньги ее продвигают вперед, чтобы открывала рот под фонограмму. Господи, мы столько раз это проходили, что даже скучно обсуждать», — возмутился Сергей Соседов.

Журналист убежден: Марго Овсянникова просто купила покровительство Филиппа Киркорова, а сам он зарабатывает на продвижении «бесталанной девицы».

«Не секрет, что Филипп Бедросович очень падок на деньги. Ему платят, и он просто исполняет прихоти этой бесталанной девицы. Вот и весь секрет ее продвижения», — отметил музыкальный критик.

В заключение Сергей Соседов заверил, что ни за что в жизни не стал бы слушать песни фаворитки Филиппа Киркорова. Напомним, Маргарита Овсянникова начала сотрудничать с певцом в 2024 году, он занимался продюсированием ее альбома. Тогда же артисты выпустили совместную песню «Молодая Мадонна» и клип на нее. Протеже Филиппа Киркорова называет себя «артистом по профессии», а недавно анонсировала несколько новых треков с певцом в 2025 году.