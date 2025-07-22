«Бурановские бабушки» прокомментировали свое включение в «Миротворец»*

Участницы удмуртского ансамбля «Бурановские бабушки» прокомментировали свое включение в список украинского сайта «Миротворец»* (признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России). Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе ансамбля, участницам коллектива «не страшен» сайт «Миротворец»*, потому что они «истинные россияне». При этом продюсер группы Ксения Рубцова добавила, что «Бурановские бабушки» даже гордятся тем, что их включили в список.

«Мы как делаем концерты на наших новых и старых территориях, так и будем это делать. Это еще раз показывает, что мы делаем все правильно», — заявила она.

Ранее ансамбль внесли в базу сайта «Миротворец»*. Причиной для этого стало «нарушение государственной границы Украины» и «незаконная коммерческая деятельность в Крыму».

*признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.