Кирилл Кяро задолжал налоговой крупную сумму

Актер Кирилл Кяро задолжал налоговой почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, у звезды сериалов «Эпидемия», «Мосгаз» и «Нюхач» возникла задолженность по индивидуальному предпринимательству. На данный момент она составляет 472 тысячи 670 рублей, из-за чего Кяро оказался в списке неплательщиков. По какой причине актер не платит налоги — не известно, однако отмечается, что сейчас он задействован сразу в пяти проектах.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова. Народный артист не предоставил налоговую декларацию как индивидуальный предприниматель. Эксперты отмечали, что музыкант мог просто забыть подать данные, поскольку не ведет концертную деятельность, однако даже в таком случае налоговикам необходимо передавать документы.