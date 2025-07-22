Волочкова повторила свой знаменитый мальдивский шпагат в ярком бикини

Балерина Анастасия Волочкова повторила свой знаменитый мальдивский шпагат. Звезда позировала на пляже в ярком бикини и опубликовала фото в соцсетях.

Артистка закрыла возможность комментирования поста.

Бывшая прима Большого театра отдыхает на острове с 26-летним Марчелом Абаби. Волочкова показывала подписчикам снимок, где позировала топлес вместе с полуобнаженным танцором. Однако мужчина неоднократно говорил журналистам, что с балериной их связывают исключительно дружеские отношения.

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Звезда заявляла, что все мужчины теряют от нее голову, и поэтому у нее было много романов, в том числе — с женатыми. Своей самой главной любовью в жизни балерина считает миллиардера Сулеймана Керимова. Артистка отмечала, что находится в поисках идеального партнера. По словам Волочковой, она не собирается больше иметь детей, но не против, если они будут у ее нового избранника.