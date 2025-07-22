Бывшая жена Бондарчука ответила на скандальный выпад Юлии Меньшовой

Юлия Меньшова поделилась своим мнением о том, какой должна быть женщина после 50 лет, и угодила в скандал. Многие не согласились с телеведущей.

По словам Меньшовой, часто дамы в возрасте пытаются омолодиться, но выглядят при этом смешно. Мол, женщины стараются из последних сил — проводят долгие часы в спортзале, делают пластику, надевают мини, хотя им уже и похвастаться нечем. Дочь Веры Алентовой назвала эти потуги жалкими.

"Когда женщина за 50 надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно", — объявила Меньшова.

По мнению телеведущей, в каждом возрасте своя прелесть, и никогда не получится даме в возрасте снова стать юной студенткой.

"Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет", — уверена Юлия.

Эти слова задели 56-летнюю стройную красавицу Светлану Бондарчук. Бывшая жена режиссера хлестко ответила Меньшовой.

"Не нужно забывать, что быть привлекательной для своего мужчины тоже важно, по крайней мере, для меня. И самой нравиться себе в зеркале или влезать в платье 20-летней давности — великое счастье", — написала на своей странице в соцсети экс-модель.

Бондарчук тонко напомнила Меньшовой, что ее мама пострадала от погони за молодостью, и никто не сомневается, что Вера Алентова уже не раз пожалела о пластической операции, которая навсегда изменила ее лицо.