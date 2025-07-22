400 тысяч за билет: высокие цены на концерт Кадышевой объяснили
Билеты за 400 тысяч рублей на концерт певицы Надежды Кадышевой окупают масштабное шоу, которое устраивается для зрителей. Как сообщает News.ru, об этом заявил бывший промоутер концертов исполнительницы в Германии Игорь Сенгер.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал россиян, которые раскупили билеты на концерт Кадышевой за 400 тысяч рублей. По мнению депутата, тратить такие суммы на посещение развлекательного мероприятия в текущие времена неэтично.
«Шоу-бизнес происходит от слов "шоу" и "бизнес". То есть, помимо красивого зрелища, которое нам нравится аудиально и визуально, деньги зарабатывает не только исполнитель, но и большое количество людей, которые работают над созданием», — заявил Сенгер.
Он отметил, что деньги нужны на оплату труда артистов, звукорежиссеров, костюмеров, гримеров, водителей, которые подвозят команду, и других сотрудников. Кроме того, оплаты требует и концертный зал. Сенгер добавил, что предложение появляется и от спроса, и если люди покупают билеты по такой цене, то их все устраивает.