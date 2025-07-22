Клара Новикова сделала заявление о заспешившей в Россию Пугачевой

Алла Пугачева уже осенью может вернуться в Россию, по крайней мере, в этом уверены светские сплетники. Поговаривают, что Примадонне надоело мотаться по миру за мужем-иноагентом. Якобы тайный знак о скором возвращении певицы подал и Филипп Киркоров.

Если Алла Борисовна действительно решит вернуться домой, многие этому будут рады. В России у артистки остались верные друзья и поклонники. Так, Клара Новикова заявила, что никогда не предаст дружбу с Пугачевой. И этому есть простое объяснение, артистки вместе начинали творческий путь, это сплотило их на всю жизнь.

"Как я могу предавать дружбу?! Это поколение артистов, с которыми я прожила жизнь. Я знаю Аллу с 1974 года, с моего первого конкурса артистов эстрады! Это был Всесоюзный конкурс, который показывали по телевизору, туда съезжались участники со всей страны. Артисты сразу становились известными. Мы с Аллой участвовали в разных жанрах: Пугачева — в вокальном, а я — в разговорном", — поделилась юмористка.

По словам Новиковой, они с Примадонной не стали лучшими подружками, Клара никогда не была в гостях у Аллы Борисовны, зато всегда ходила на ее концерты. А несколько лет назад певица прислала подарок на концерт Новиковой — роскошный пуховик, который артистка до сих пор с удовольствием носит, передает NEWS.ru.