Против бардов Никитиных могут возбудить уголовное дело после концерта в Москве

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал проверить и поставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бардов Сергея и Татьяны Никитиных. 14 июля они тайно провели концерт в Москве.

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Бородин уверен: если пустить ситуацию на самотек, «подобные артисты продолжат над нами глумиться».

«Мы попросим провести комплексную проверку и поставить вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказал он изданию «Абзац».

Также глава ФПБК считает необходимым проверить бардов на иностранное финансирование. Неизвестно, куда были направлены деньги от московского концерта, заметил он. В случае установления связи бардов с киевским режимом, им будет грозить статья за оправдание терроризма, заключил глава ФПБК.

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Напомним, барды Никитины известны по композициям «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», «Большой секрет для маленькой компании» и другим.

В мае появились сообщения, что Сергей Никитин тайно выступил в московском университете. При этом известно, что несколько лет Никитины проживают в США.