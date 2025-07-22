Солдат, святой, вампир, убийца: лучшие роли Уиллема Дефо

Газета.Ru
Slide 1 of 35
Columbia Pictures Corporation, Marvel Enterprises
1/29
Columbia Pictures Corporation, Marvel Enterprises 
© Columbia Pictures Corporation, Marvel Enterprises
«Взвод» (1987). Роль сержанта Элиаса в военной драме принесла Уиллему Дефо первое признание публики и номинацию на «Оскар» как лучшему актеру второго плана. Картина режиссера и сценариста Оливера Стоуна стала дебютной частью его трилогии о Вьетнамской войне. Она была основана на личном опыте службы Стоуна в 25-й пехотной дивизии США, а прототипом сержанта Элиаса стал его сослуживец Хуан Энджел Элайас.
2/29
«Взвод» (1987). Роль сержанта Элиаса в военной драме принесла Уиллему Дефо первое признание публики и номинацию на «Оскар» как лучшему актеру второго плана. Картина режиссера и сценариста Оливера Стоуна стала дебютной частью его трилогии о Вьетнамской войне. Она была основана на личном опыте службы Стоуна в 25-й пехотной дивизии США, а прототипом сержанта Элиаса стал его сослуживец Хуан Энджел Элайас. 
© Cinema 86, Hemdale Films
«Взвод» (1987). Во второй части трилогии Стоуна о войне во Вьетнаме — ленте «Рожденный четвертого июля» — Уиллем Дефо также сыграл.
3/29
«Взвод» (1987). Во второй части трилогии Стоуна о войне во Вьетнаме — ленте «Рожденный четвертого июля» — Уиллем Дефо также сыграл. 
© Cinema 86, Hemdale Films
«Последнее искушение Христа» (1988). В фильмографии Дефо есть и роль Иисуса Христа — именно его он сыграл в картине Мартина Скорсезе по роману Никоса Казандзакиса «Последнее искушение». В проекте, исследующем двойственность природы Иисуса, Дефо воплотил Христа-человека, плотника из Иудеи, которого посещают видения. Чтобы понять свое предназначение, он отправляется странствовать по пустыне вместе со своим другом Иудой Искариотом (его сыграл Харви Кейтель).
4/29
«Последнее искушение Христа» (1988). В фильмографии Дефо есть и роль Иисуса Христа — именно его он сыграл в картине Мартина Скорсезе по роману Никоса Казандзакиса «Последнее искушение». В проекте, исследующем двойственность природы Иисуса, Дефо воплотил Христа-человека, плотника из Иудеи, которого посещают видения. Чтобы понять свое предназначение, он отправляется странствовать по пустыне вместе со своим другом Иудой Искариотом (его сыграл Харви Кейтель). 
© Universal Pictures

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

«Последнее искушение Христа» (1988). В фильме показано, как Иисус защищает блудницу Марию Магдалину, изображено его крещение Иоанном Предтечей, есть в нем и другие библейские события — вплоть до распятия. Только после него Иисус воскресает и начинает жить мирской жизнью, женится на Марии Магдалине, становится отцом… Для того, чтобы понять, в чем же было искушение, картину нужно досмотреть до конца.
5/29
«Последнее искушение Христа» (1988). В фильме показано, как Иисус защищает блудницу Марию Магдалину, изображено его крещение Иоанном Предтечей, есть в нем и другие библейские события — вплоть до распятия. Только после него Иисус воскресает и начинает жить мирской жизнью, женится на Марии Магдалине, становится отцом… Для того, чтобы понять, в чем же было искушение, картину нужно досмотреть до конца. 
© Universal Pictures
«Дикие сердцем» (1991). В картине Дэвида Линча о молодых влюбленных Сейлоре и Луле (Николас Кейдж и Лора Дерн), за которыми гонятся наемные убийцы, Дефо досталась роль отвратительного человека.
6/29
«Дикие сердцем» (1991). В картине Дэвида Линча о молодых влюбленных Сейлоре и Луле (Николас Кейдж и Лора Дерн), за которыми гонятся наемные убийцы, Дефо досталась роль отвратительного человека. 
© PolyGram Filmed Entertainment, Propaganda Films
«Дикие сердцем» (1991). Извращенец, манипулятор, преступник и просто мерзкий тип, он создает паре одни неприятности. Хотя, конечно, не он один.
7/29
«Дикие сердцем» (1991). Извращенец, манипулятор, преступник и просто мерзкий тип, он создает паре одни неприятности. Хотя, конечно, не он один. 
© Global Look Press
«Чуткий сон» (1995). Житель Нью-Йорка, бывший наркоман Джон Ле Тур (Уиллем Дефо) работает доставщиком наркотиков банкирам и финансистам. Однажды он привозит заказ на квартиру, где обнаруживает бывшую жену Марианну в полубессознательном состоянии.
8/29
«Чуткий сон» (1995). Житель Нью-Йорка, бывший наркоман Джон Ле Тур (Уиллем Дефо) работает доставщиком наркотиков банкирам и финансистам. Однажды он привозит заказ на квартиру, где обнаруживает бывшую жену Марианну в полубессознательном состоянии. 
© Fine Line Features
«Чуткий сон» (1995). Через несколько минут после его ухода она падает из окна. Режиссером картины стал Пол Шредер, автор сценария «Последнего искушения Христа» — после он еще шесть раз снял Дефо в своих фильмах.
9/29
«Чуткий сон» (1995). Через несколько минут после его ухода она падает из окна. Режиссером картины стал Пол Шредер, автор сценария «Последнего искушения Христа» — после он еще шесть раз снял Дефо в своих фильмах. 
© Fine Line Features

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

«Английский пациент» (1996). В 1997 году эта картина Энтони Мингеллы собрала девять «Оскаров». Однако Уиллем Дефо, сыгравший в ней одну из важных, хотя и второстепенных ролей, не удостоился даже попадания в шорт-лист. Впрочем, номинированные как лучшие актеры Рэйф Файнс и Кристин Скотт Томас тоже не получили статуэток. Фильм по роману Майкла Ондатже рассказывает выдуманную историю реального персонажа — Ласло Альмаши, венгерского аристократа, летчика, шпиона и исследователя пустынь. По сюжету его с любимой женщиной на двухместном самолете сбивают немцы во время Второй мировой войны где-то над Африкой, после чего воспоминания выжившего, но полностью изуродованного умирающего «английского пациента» разворачиваются фантасмагорической историей любви, предательства и стечения обстоятельств.
10/29
«Английский пациент» (1996). В 1997 году эта картина Энтони Мингеллы собрала девять «Оскаров». Однако Уиллем Дефо, сыгравший в ней одну из важных, хотя и второстепенных ролей, не удостоился даже попадания в шорт-лист. Впрочем, номинированные как лучшие актеры Рэйф Файнс и Кристин Скотт Томас тоже не получили статуэток. Фильм по роману Майкла Ондатже рассказывает выдуманную историю реального персонажа — Ласло Альмаши, венгерского аристократа, летчика, шпиона и исследователя пустынь. По сюжету его с любимой женщиной на двухместном самолете сбивают немцы во время Второй мировой войны где-то над Африкой, после чего воспоминания выжившего, но полностью изуродованного умирающего «английского пациента» разворачиваются фантасмагорической историей любви, предательства и стечения обстоятельств. 
© Miramax Films, J&M Entertainment
«Английский пациент» (1996). Дефо в этом фильме досталась роль человека, который узнает эту историю от умирающего. И понимает, что был ее участником.
11/29
«Английский пациент» (1996). Дефо в этом фильме досталась роль человека, который узнает эту историю от умирающего. И понимает, что был ее участником. 
© Miramax Films, J&M Entertainment
«Тень вампира» (2000). Очаровательный фильм ужасов рассказывает выдуманную историю создания культового фильма 1922 года «Носферату. Симфония ужаса» немецкого режиссера Фридриха Мурнау. На главную роль вампира, графа Орлока, по сюжету приглашен актер Макс Шрек, который вживается в роль по методу Станиславского. Он появляется перед членами съемочной группы только в костюме и гриме, сниматься согласен только ночью.
12/29
«Тень вампира» (2000). Очаровательный фильм ужасов рассказывает выдуманную историю создания культового фильма 1922 года «Носферату. Симфония ужаса» немецкого режиссера Фридриха Мурнау. На главную роль вампира, графа Орлока, по сюжету приглашен актер Макс Шрек, который вживается в роль по методу Станиславского. Он появляется перед членами съемочной группы только в костюме и гриме, сниматься согласен только ночью. 
© KPA/Clobal Look Press
«Тень вампира» (2000). Постепенно члены съемочной группы начинают понимать, что перед ними настоящий вампир. И лишь Фридрих Мурнау (Джон Малкович) одержим работой и не замечает смерти коллег. Кстати, в 2024 году вышел ремейк «Носферату», в котором Дефо сыграл роль швейцарского профессора, единственного, кто разбирается в паранормальных явлениях.
13/29
«Тень вампира» (2000). Постепенно члены съемочной группы начинают понимать, что перед ними настоящий вампир. И лишь Фридрих Мурнау (Джон Малкович) одержим работой и не замечает смерти коллег. Кстати, в 2024 году вышел ремейк «Носферату», в котором Дефо сыграл роль швейцарского профессора, единственного, кто разбирается в паранормальных явлениях. 
© United Archives/kpa Publicity/imago images/Global Look Press
«Американский психопат» (2000). Звездой картины стал Кристиан Бэйл, сыгравший инвестиционного банкира и серийного убийцу Патрика Бэйтмена. Дефо досталась роль его антагониста — частного детектива Дональда Кимбелла, который разыскивает первую жертву Бэйтмена и регулярно проводит беседы с убийцей.
14/29
«Американский психопат» (2000). Звездой картины стал Кристиан Бэйл, сыгравший инвестиционного банкира и серийного убийцу Патрика Бэйтмена. Дефо досталась роль его антагониста — частного детектива Дональда Кимбелла, который разыскивает первую жертву Бэйтмена и регулярно проводит беседы с убийцей. 
© Am Psycho Productions

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

«Американский психопат» (2000). Причем какие выводы он делает — совершенно неясно.
15/29
«Американский психопат» (2000). Причем какие выводы он делает — совершенно неясно. 
© Am Psycho Productions
«Человек-паук» (2002), «Человек-паук 2» (2002) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2022). Во франшизе о Питере Паркере, способном перемещаться по вертикальным стенам, Дефо сыграл Нормана Озборна — отца его друга Гарри, который относится к парню, как к родному. Увы, у него раздвоение личности, так что он еще и Зеленый гоблин, главный злодей.
16/29
«Человек-паук» (2002), «Человек-паук 2» (2002) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2022). Во франшизе о Питере Паркере, способном перемещаться по вертикальным стенам, Дефо сыграл Нормана Озборна — отца его друга Гарри, который относится к парню, как к родному. Увы, у него раздвоение личности, так что он еще и Зеленый гоблин, главный злодей. 
© Columbia Pictures, Marvel Enterprises
«Человек-паук» (2002), «Человек-паук 2» (2002) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2022). В первом же фильме он погибает, так что в двух последующих появляется в виде галлюцинации. А в последней картине «Человек-паук: Нет пути домой» (2022) Норман Озборн возникает из мультивселенной – вместе с другими «утерянными» персонажами.
17/29
«Человек-паук» (2002), «Человек-паук 2» (2002) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2022). В первом же фильме он погибает, так что в двух последующих появляется в виде галлюцинации. А в последней картине «Человек-паук: Нет пути домой» (2022) Норман Озборн возникает из мультивселенной – вместе с другими «утерянными» персонажами. 
© Columbia Pictures, Marvel Enterprises
«Антихрист» (2009). В этой жуткой картине о депрессии, потере ребенка, безумии, насилии и сексуальной одержимости Уиллем Дефо оказался после того, как спросил у Ларса Фон Триера, «над чем он сейчас работает»: актер на тот момент уже был близко знаком с режиссером и снялся у него в «Мандерлее». Прочтя сценарий, он сразу согласился на роль и в «Антихристе». Позже Дефо, объясняя свое участие в ленте, признавался, для него как для актера куда интереснее изучать темные стороны человеческой психики, о которых обычно не говорят.
18/29
«Антихрист» (2009). В этой жуткой картине о депрессии, потере ребенка, безумии, насилии и сексуальной одержимости Уиллем Дефо оказался после того, как спросил у Ларса Фон Триера, «над чем он сейчас работает»: актер на тот момент уже был близко знаком с режиссером и снялся у него в «Мандерлее». Прочтя сценарий, он сразу согласился на роль и в «Антихристе». Позже Дефо, объясняя свое участие в ленте, признавался, для него как для актера куда интереснее изучать темные стороны человеческой психики, о которых обычно не говорят. 
© Zentropa Entertainments
«Антихрист» (2009). Кстати, Шарлотта Генсбур, партнерша Дефо по картине, тоже умоляла Ларса Фон Триера дать ей роль в проекте. Позже оба актера сыграли у режиссера в «Нимфоманке».
19/29
«Антихрист» (2009). Кстати, Шарлотта Генсбур, партнерша Дефо по картине, тоже умоляла Ларса Фон Триера дать ей роль в проекте. Позже оба актера сыграли у режиссера в «Нимфоманке». 
© Zentropa Entertainments

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

«Отель «Гранд Будапешт» (2015). В картине, которая считается вершиной творчества режиссера Уэса Андерсона, Уиллем Дефо сыграл наемного убийцу, действующего по заказу главного антагониста фильма — Дмитрия, сына убитой пожилой дамы мадам Д. Это был не первый раз, когда Дефо сотрудничал с Андерсоном: в 2004 году вышел фильм «Водная жизнь Стива Зиссу» с его участием.
20/29
«Отель «Гранд Будапешт» (2015). В картине, которая считается вершиной творчества режиссера Уэса Андерсона, Уиллем Дефо сыграл наемного убийцу, действующего по заказу главного антагониста фильма — Дмитрия, сына убитой пожилой дамы мадам Д. Это был не первый раз, когда Дефо сотрудничал с Андерсоном: в 2004 году вышел фильм «Водная жизнь Стива Зиссу» с его участием. 
© Fox Searchlight Pictures/Global Look Press
«Отель «Гранд Будапешт» (2015). Как рассказывал актер, режиссер пригласил его в «Отель «Гранд Будапешт» на очень раннем этапе подготовки к съемкам — и дал очень четкие рамки, в которых нужно было действовать. В 2025-м вышел еще один фильм Андерсона с Дефо – «Финикийская схема».
21/29
«Отель «Гранд Будапешт» (2015). Как рассказывал актер, режиссер пригласил его в «Отель «Гранд Будапешт» на очень раннем этапе подготовки к съемкам — и дал очень четкие рамки, в которых нужно было действовать. В 2025-м вышел еще один фильм Андерсона с Дефо – «Финикийская схема». 
© Scott Rudin Productions, Fox Searchlight Pictures
«Проект «Флорида» (2017). Эта картина Шона Бейкера принесла Дефо номинацию на «Оскар» в 2018 году. Она рассказывает о детях, живущих в дешевом мотеле Magic Castle с родителями, едва сводящими концы с концами.
22/29
«Проект «Флорида» (2017). Эта картина Шона Бейкера принесла Дефо номинацию на «Оскар» в 2018 году. Она рассказывает о детях, живущих в дешевом мотеле Magic Castle с родителями, едва сводящими концы с концами. 
© Cre Film, Freestyle Picture Company, June Pictures
«Проект «Флорида» (2017). Главная героиня ленты — шестилетняя Муни, дочь молодой женщины, зарабатывающей проституцией. Целыми днями она вместе с другими ребятами болтается по отелю, устраивая неприятности. В то время как менеджер Magic Castle устраняет последствия и защищает детей.
23/29
«Проект «Флорида» (2017). Главная героиня ленты — шестилетняя Муни, дочь молодой женщины, зарабатывающей проституцией. Целыми днями она вместе с другими ребятами болтается по отелю, устраивая неприятности. В то время как менеджер Magic Castle устраняет последствия и защищает детей. 
© Cre Film, Freestyle Picture Company, June Pictures
«Ван Гог. На пороге вечности» (2019). В биографическом фильме о последних года жизни Винсента Ван Гога Уиллем Дефо сыграл самого художника. В картине выдвигается версия событий, которые привели к тому, что Ван Гог отрезал себе часть уха и оказался в психиатрической лечебнице. Кроме того, создатели фильма развенчивают теорию о самоубийстве художника.
24/29
«Ван Гог. На пороге вечности» (2019). В биографическом фильме о последних года жизни Винсента Ван Гога Уиллем Дефо сыграл самого художника. В картине выдвигается версия событий, которые привели к тому, что Ван Гог отрезал себе часть уха и оказался в психиатрической лечебнице. Кроме того, создатели фильма развенчивают теорию о самоубийстве художника. 
© Iconoclast, Riverstone Pictures, SPK Pictures

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

«Ван Гог. На пороге вечности» (2019). Картина была с восторгом принята критиками. За роль Винсента Ван Гога Дефо получил Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале и был номинирован на «Оскар».
25/29
«Ван Гог. На пороге вечности» (2019). Картина была с восторгом принята критиками. За роль Винсента Ван Гога Дефо получил Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале и был номинирован на «Оскар». 
© Iconoclast, Riverstone Pictures, SPK Pictures
«Маяк» (2019). В этом мрачном триллере Уиллем Дефо блестяще сыграл дуэтом с Робертом Паттинсоном. Первый воплотил на экране пьющего смотрителя маяка, второй — юношу, прибывшего ему в помощники.
26/29
«Маяк» (2019). В этом мрачном триллере Уиллем Дефо блестяще сыграл дуэтом с Робертом Паттинсоном. Первый воплотил на экране пьющего смотрителя маяка, второй — юношу, прибывшего ему в помощники. 
© A24
«Маяк» (2019). Герой Паттинсона постепенно сходит с ума, ему видятся русалки и отрезанные головы, в то время как смотритель маяка в исполнении Дефо откровенно спаивает юношу и, кажется, хочет его погубить. Впрочем, юноша хранит страшную тайну.
27/29
«Маяк» (2019). Герой Паттинсона постепенно сходит с ума, ему видятся русалки и отрезанные головы, в то время как смотритель маяка в исполнении Дефо откровенно спаивает юношу и, кажется, хочет его погубить. Впрочем, юноша хранит страшную тайну. 
© A24
«Бедные-несчастные» (2024). Черная комедия по роману Аласдера Грэя была номинирована на 11 «Оскаров», однако Дефо среди претендентов не оказалось. Актер сыграл главную мужскую роль — эксцентричного хирурга Годвина Бакстера, вживившего мозг младенца взрослой женщине.
28/29
«Бедные-несчастные» (2024). Черная комедия по роману Аласдера Грэя была номинирована на 11 «Оскаров», однако Дефо среди претендентов не оказалось. Актер сыграл главную мужскую роль — эксцентричного хирурга Годвина Бакстера, вживившего мозг младенца взрослой женщине. 
© Element Pictures, Fruit Tree
«Бедные-несчастные» (2024). Это приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Но, в отличие от профессора Преображенского, герой Уиллема Дефо не пытается вернуть все, как было.
29/29
«Бедные-несчастные» (2024). Это приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Но, в отличие от профессора Преображенского, герой Уиллема Дефо не пытается вернуть все, как было. 
© Element Pictures, Fruit Tree

Актер Уиллем Дефо отмечает юбилей: 22 июля ему исполняется 70 лет. Уроженец штата Висконсин, он изучал драматическое искусство в университете в Милуоки, однако бросил учебу ради местной авангардной театральной труппы. А в 1976-м перебрался в Нью-Йорк, где в конце концов стал сооснователем экспериментального театра The Wooster Group — вместе со своей возлюбленной, режиссером Элизабет ЛеКомпт. В этом театре актер играл и в 2000-х, когда был уже признанной голливудской звездой.

В отношениях с Элизабет ЛеКомпт Уиллем Дефо оставался до 2004 года. Вместе пара воспитала сына Джека. В 2005 году актер женился на итальянской актрисе Джаде Колагранде. Благодаря ей у него появилось гражданство Италии.

Нестандартная для Голливуда внешность позволяет Уиллему Дефо успешно сниматься и в независимых картинах, и в блокбастерах.