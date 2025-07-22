Солдат, святой, вампир, убийца: лучшие роли Уиллема Дефо

«Антихрист» (2009). В этой жуткой картине о депрессии, потере ребенка, безумии, насилии и сексуальной одержимости Уиллем Дефо оказался после того, как спросил у Ларса Фон Триера, «над чем он сейчас работает»: актер на тот момент уже был близко знаком с режиссером и снялся у него в «Мандерлее». Прочтя сценарий, он сразу согласился на роль и в «Антихристе». Позже Дефо, объясняя свое участие в ленте, признавался, для него как для актера куда интереснее изучать темные стороны человеческой психики, о которых обычно не говорят.