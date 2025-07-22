Стивен Сигал покончил с бизнесом в России

Актер Стивен Сигал окончательно покинул руководство своей последней компании в России. Согласно данным ЕГРЮЛ, 17 июля 2025 года он сложил полномочия генерального директора ООО «Пять элементов». Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Компания «Пять элементов» была основана в 2023 году и стала финальным бизнес-проектом актера на российской территории. До этого он уже вышел из числа руководителей организаций «Русские ярмарки», «Стивен Сигал групп» и «Горки инвестмент компани», что указывает на постепенное прекращение его деловой активности в стране.

После ухода Сигала контроль над компанией перешел Владиславу Казаку — он входит в совет директоров фирмы «Водстрой», передает издание.

Стивен Сигал назвал себя на миллион процентов русским

На параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая присутствовал Стивен Сигал. Кинорежиссер переехал в РФ еще девять лет назад. Сигал неоднократно заявлял, что его интересует Россия по причине того, что его бабушка и дедушка родились в Российской империи, однако впоследствии его семья эмигрировала в Соединенные Штаты Америки.