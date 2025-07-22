Галкин* продемонстрировал подкаченную фигуру

Юморист* выполнил силовую разминку на камеру.

Максим Галкин*показал, в какой форме он находится. Комик* следит за своей фигурой и отдает много времени спорту. В личном блоге муж* Аллы Пугачевой обнародовал кадры с разминки, снятые их сыном Гарри. В качестве инвентаря Максим* взял 24-килограммовую гирю. Галкин*, облаченный в светло-голубой спортивный костюм, принялся показывать упражнение.

«Так, Гарри Максимович, мы показываем хорошую разминку перед любой тренировкой. Внимание — 24 кг, гиря! Естественно, это не рекомендуется делать без подготовки. Я повышал нагрузку с 8 кг в течение года», — сказал Галкин*.

Максим* взял гирю в одну руку, согнул ноги в коленях, затем выпрямил руку с гирей, подкинул и тут же подхватил инвентарь другой рукой. Комик* повторил движение несколько раз. Фанатам понравился урок физкультуры в исполнении артиста*, также подписчики оценили его форму — тренировки не проходят зря.

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«Максим*, безусловно, это здорово! Меня только отвлекали золотые браслеты!», «В прекрасной форме», «Класс! В здоровом теле — здоровый дух!», «Вы в шикарной форме», — написали фолловеры.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.