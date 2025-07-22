Россияне осудили Надежду Бабкину

75-летняя певица Надежда Бабкина опубликовала редкое фото с невесткой. Бабкина поделилась семейным кадром в соцсети.

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Надежда Бабкина сообщила об отъезде из Москвы. Как выяснилось, певица вместе с невесткой отправилась в Ялту, чтобы навестить внуков, находящихся в детском лагере. Позже артистка поделилась кадром с невесткой, на котором они запечатлены с улыбкой на лице.

«Проведали внуков, привезли свежих ягод и фруктов с рынка. Наконец-то отпуск!» — высказалась знаменитость.

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Семейный снимок Бабкиной вызвал обсуждения в Сети. Подписчики отметили, что 75-летняя певица переусердствовала с пластикой и косметологией и стала ровесницей невестки.

«Была бы очень красивой, если бы старела естественным путем, но увы…», — написали россияне.

Среди хейтеров были и те, кто восхитился внешностью певицы.

«И не скажешь, что давно бабушка! Так держать», — высказались фолловеры.

Отметим, что сама Бабкина не комментировала обвинения в злоупотреблении пластикой.

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