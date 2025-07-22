Певец SHAMAN объяснил, почему выбрал Екатерину Мизулину
Певец SHAMAN ответил на вопрос журналистки Ксении Собчак, почему выбрал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Он признался, что любит избранницу.
Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Свита короля». Общение Собчак и SHAMAN состоялось в рамках VK Fest.
Ведущая произнесла: «Не могу тебя не спросить, почему она? Давай без общих фраз, как у Корчевникова. Три главные вещи, за которые ты полюбил Мизулину. Потому что нам всем бывает ее довольно сложно полюбить, скажу тебе честно. Есть что-то, что мы в ней не разглядели?»
В ответ артист прилюдно признался Мизулиной в любви.
«Почему она? Потому что я ее люблю», - сказал исполнитель.
8 июля в День семьи, любви и верности Мизулина опубликовала фото с певцом. Они позировали в обнимку на белом фоне. Артист выбрал для фото классический костюм, а Екатерина – черное облегающее платье. На одном из кадров возлюбленные сложили пальцы таким образом, чтобы показать сердце.