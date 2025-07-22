«Она подстава». Успенская отказалась от интервью Собчак

Певица Любовь Успенская отказалась от интервью журналистке Ксении Собчак. Она отметила, что не стала бы общаться с телеведущей, так как считает ее не самым хорошим человеком.

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Telegram-канал «Алена, блин!» опубликовал видео, в котором Собчак предложила коллегам задать вопрос любой звезде, почему она еще не была на интервью у Ксении Анатольевны. Журналисты выбрали Любовь Успенскую и получили от нее довольно резкий ответ. Артистка выругалась в адрес телеведущей и призналась, что не даст ей интервью, так как она подставляет людей.

«Она подстава», - заявила Успенская.

Напомним, что певица и журналистка уже конфликтовали несколько лет назад. Любовь Успенская приняла участие в шоу, которое вела Ксения Собчак, и осталась недовольна съемками. На программе обсуждали дочь артистки Татьяну Плаксину, которая обвиняла мать в психологическом насилии. После Любовь Залмановна заявила, что столкнулась в студии с «холодной, циничной, безрассудной, пустой ведущей шоу». Собчак же виноватой себя не чувствовала. Она делилась, что задавала вопросы, чтобы разобраться в ситуации.

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