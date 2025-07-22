Сбежавший из России актер ликвидировал свой бизнес

Актер Дмитрий Назаров, который покинул Россию после увольнения из МХТ имени Чехова в январе 2023 года, ликвидировал свой последний российский бизнес. Об этом сообщает «Постньюс».

Как заметили в издании, в начале июля текущего года Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла ИП Назарова, который был связан с деятельностью в области художественного творчества. Отмечается, что поводом для ликвидации бизнеса Назарова стало заявление с его стороны.

В издании напомнили, что ИП был открыт в 2007 году, и с того момента он успел принести артисту почти 7 миллионов рублей, треть от которых составляли контракты с Московской государственной академической филармонией.

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По состоянию на текущий момент у Назарова не осталось ни одного официального источника дохода в России, добавили в «Постньюс».