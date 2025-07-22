Собчак высмеяли из-за награды Богомолова

В Сети высмеяли журналистку Ксению Собчак после того, как ее мужу присвоили звание «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации». В окружении телеведущей обсуждают, что она выпросила награду для Константина Богомолова. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

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Приятель Собчак, пожелавший остаться анонимным, поделился, что режиссер давно мечтал «выслужиться», много работал для этого, не уделяя должного внимания жене. Однако ничего у него не получалось.

«Ксюша смотрела на это, терпела, ездила одна в отпуск, старалась его заинтересовать, но тщетно. Вот и постаралась, упросила, чтобы его наградили, чтобы успокоился наконец-то», — рассказал источник.

Пользователи Сети во мнениях разделились. Одни поддерживают режиссера и считают награду заслуженной, другие же уверены, что без Ксении у него ничего бы не вышло.

«А кто походатайствовал о звании? Ксения Анатольевна?», «А в чем заслуги-то?», «Ну ладно, у него театры», «Поздравляю! Заслуженно», — пишут в комментариях в пабликах.

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